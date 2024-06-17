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Кулеба: присутствие РФ за столом переговоров необходимо для завершения конфликта

Кулеба: присутствие РФ за столом переговоров необходимо для завершения конфликта

Присутствие Российской Федерации за столом переговоров необходимо для завершения текущего конфликта. Соответствующее заявление в ходе состоявшейся в Швейцарии конференции сделал руководитель украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба, информирует ТАСС.

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