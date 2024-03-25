Каршеринговое авто врезалось в ограждение на 14-м километре МКАД

Дорожно-транспортное происшествие произошло на МКАД в районе Капотни. Как сообщает пресс-служба ГИБДД, автомобиль «Хавейл» каршеринговой службы врезался в ограждение на 14-м километре кольцевой автодороги.
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