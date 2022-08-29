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Двое пенсионеров получили травмы в ДТП в Тверской области

Двое пенсионеров получили травмы в ДТП в Тверской области

Вечером 28 августа ДТП произошло в Калининском районе. По предварительным данным региональной Госавтоинспекции, на 1 километре дороги Старый Погост — Турново 65-летний водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением и съехал в кювет.

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