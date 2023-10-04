«У Мартина и Аллы-Виктории братик», — Киркоров рассказал о своем 3 сыне Александре

Многие, кто знаком с Филиппом Киркоровым, говорят о том, что это невероятно заботливый человек, который делает все для своей второй половинки, очень внимательно относится к ее желаниям и достижениям, а также тратит личное время, чтобы сделать приятные сюрпризы для женщины.