«У Мартина и Аллы-Виктории братик», — Киркоров рассказал о своем 3 сыне Александре

Многие, кто знаком с Филиппом Киркоровым, говорят о том, что это невероятно заботливый человек, который делает все для своей второй половинки, очень внимательно относится к ее желаниям и достижениям, а также тратит личное время, чтобы сделать приятные сюрпризы для женщины.
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