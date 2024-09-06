В этот день, 6 сентября, Ленинграду вернули его историческое название – Санкт-Петербург

Референдум состоялся 12 июня Шестого сентября 1991 года Ленинграду было возвращено его историческое название – Санкт-Петербург, напомнил в своем телеграм-канале Комитет по экономической политике и стратегическому планированию города на Неве.
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