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Почему легионеры «Зенита» продолжают выступать на высоком уровне, а в ЦСКА сдали? Куда подевались стандарты Языджи и дриблинг Карраскаля?

Почему легионеры «Зенита» продолжают выступать на высоком уровне, а в ЦСКА сдали? Куда подевались стандарты Языджи и дриблинг Карраскаля?

Обозреватель bobsoccer задался вопросом: что происходит с ЦСКА, почему за последний месяц команда разрушила все хорошее, что было в феврале-марте? Опустошение.

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