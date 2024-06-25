Депутат Госдумы от Алтайского края Прокопьев назначен замом главы Республики Алтай

В связи с новым постом Прокопьев сложит полномочия депутата Депутат Госдумы от Алтайского края Александр Прокопьев получил пост заместителя правительства республики Алтай и министра экономического развития региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии