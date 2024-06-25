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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Депутат Госдумы от Алтайского края Прокопьев назначен замом главы Республики Алтай

Депутат Госдумы от Алтайского края Прокопьев назначен замом главы Республики Алтай

В связи с новым постом Прокопьев сложит полномочия депутата Депутат Госдумы от Алтайского края Александр Прокопьев получил пост заместителя правительства республики Алтай и министра экономического развития региона.

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