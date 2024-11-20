В МВД назвали две обязательные отметки в российском паспорте

Отметки о регистрации или снятии с учета по месту жительства, а также сведения о воинской обязанности являются обязательными при выдаче или замене российского паспорта, напомнили в управлении по вопросам миграции МВД.
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