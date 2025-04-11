Исследователи из Университета Монаша (Австралия) разработали новую мембрану для фильтрации воды, способную эффективно удалять пер- и полифторалкильные вещества (PFAS) — так называемые «вечные химикаты», широко применяемые в полупроводниковой промышленност

﻿﻿Исследователи из Университета Монаша в Австралии разработали новую мембрану для фильтрации воды, которая может эффективно удалять пер- и полифторалкильные вещества (ПФАВ) — так называемые «вечные химикаты», широко используемые в полупроводниковой промышленности.