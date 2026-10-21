«По характеру он был вне конкуренции».Павла Бучневича неоднократно называли непростым хоккеистом. Почти в каждом интервью воспитанник череповецкого хоккея ярко высказывается на самые разные вопросы и говорит все как есть — он точно не из тех людей, которые будут сглаживать углы и вести себя тихо и скромно.
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