Мигранты совершают преступлений всё больше, а вот в отношении их самих преступлений совершается всё меньше. То есть, жители России в целом более законопослушны, а вот мигранты – отнюдь

Борис Титов, как это принято говорить, упустил прекрасную возможность промолчать. Выдавать подобное сейчас, когда о проблемах существующей миграционной политики высказались уже буквально все, от обывателей и общественников до глав силовых структур и, блин, президента, когда создание «дружин» становится популярным в самых разных регионах страны – можно либо в силу абсолютного отрицания реальности, либо имея практическую мотивацию к озвучиванию именно того, что сказал Титов.