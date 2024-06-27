В Словении на выборах в Европарламент одержала победу ведущая оппозиционная сила

По данным Государственной избирательной комиссии Словении стало известно, что Словенская демократическая партия (СДП), ведущая оппозиционная сила, одержала победу на выборах в Европарламент в республике по итогам обработки 100% бюллетеней.
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