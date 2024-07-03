Решалы от диаспоры приехали даже в больницу, лишь бы отмазать земляка

МП

Михаил Пантюхин

Госдума сопли жуёт и не хочет приравнять любые опг-диаспоры к преступной организации, они уже в Видном всех купили, а за то, что эти звери сделали и женщина сразу не получила никакой помощи, а только позже, говорит о зверином оскале этих мразей, которым нет и быть не может никакого прощения, и если суд решит иначе, это коррупцияи измена РОДИНЫ и другого быть не может, далее, касаемо похищения человека, у полиции мало сил, но все-таки справляются, а этих похитителей нужно не брать и рисковать жизнью, которая важна для коренного народа России, поэтому гасить на месте господа полицейские!!! И крайнее, ПОЧЕМУ ЭТИХ БОРОДАТЫХ ВАХХАБИТОВ И ЗАКУТАННЫХ С ГОЛОВЫ ДО НОГ КАК ЧЕРНЫХ ВДОВ НЕ ПРИВЛЕКАЮТ ЗА ТЕРРОРИЗМ, НЕ ЛОВЯТ!!! ВСЯ МОСКВА УЖЕ СКОРО СТАНЕТ ИЛИ УЖЕ СТАЛА ВАХХАБИТСКОЙ "СТОЛИЦЕЙ" - ДУМА, СФ, ФСБ, МВД, СК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЫ ЧТО ОСЛЕПЛИ, ИЛИ ВАМ НУЖЕН ВАХХАБИТСКИЙ БУНТ!!!!!???????????? ЭТИ ЗВЕРИ УЖЕ ЗДЕСЬ, ОЧНИТЕСЬ!!! АНГЛОСАКСАМ ЭТО ОЙ КАК НУЖНО, ЧТОБЫ ГРЯНУЛО ТО, ЧТО УЖЕ ГОТОВО К БРОСКУ, ЧЕРЕЗ "МОЛЕЛЬНЫЕ ДОМА", ШКОЛ БОЕВИКОВ В ММА КЛУМБАХ ДЛЯ проржавленных и откровенных особей!!! ВЛАСТЬ ТЫ ДОЛГО ЕЩЕ БУДЕШЬ СОПЛИ ЖЕВАТЬ!!!????? ИЛИ ВСЕ ПО "ПЛАНУ"??????