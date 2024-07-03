Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Решалы от диаспоры приехали даже в больницу, лишь бы отмазать земляка

Решалы от диаспоры приехали даже в больницу, лишь бы отмазать земляка

# Чернильница   Друзья, сегодня довольно любопытная история в которой хочется не столько рассказать о диаспорах и разнообразных решалах, сколько задаться вопросом.

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Комментарии
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Валерий Кривошеев
Давно уже твержу, нужно перенимать опыт борьбы с радикальным исламизмом у Узбекистана, у Ислама Каримова. Там их зажимают, они бегут в Россию. Мы добрые, мы всех принимаем! А кто это разгоняет? Вспомните после 2005 года Каримов, взашей выгнал из страны военную базу США и весьма ограничил связи в Турцией!
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3 час.
Владимир Казаков
Решал и полицейских депортировать на родину решал
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3 час.
МП
Михаил Пантюхин
Госдума сопли жуёт и не хочет приравнять любые опг-диаспоры к преступной организации, они уже в Видном всех купили, а за то, что эти звери сделали и женщина сразу не получила никакой помощи, а только позже, говорит о зверином оскале этих мразей, которым нет и быть не может никакого прощения, и если суд решит иначе, это коррупцияи измена РОДИНЫ и другого быть не может, далее, касаемо похищения человека, у полиции мало сил, но все-таки справляются, а этих похитителей нужно не брать и рисковать жизнью, которая важна для коренного народа России,  поэтому гасить на месте господа полицейские!!! И крайнее, ПОЧЕМУ ЭТИХ БОРОДАТЫХ ВАХХАБИТОВ И ЗАКУТАННЫХ С ГОЛОВЫ ДО НОГ КАК ЧЕРНЫХ ВДОВ НЕ ПРИВЛЕКАЮТ ЗА ТЕРРОРИЗМ, НЕ ЛОВЯТ!!! ВСЯ МОСКВА УЖЕ СКОРО СТАНЕТ ИЛИ УЖЕ СТАЛА ВАХХАБИТСКОЙ &quot;СТОЛИЦЕЙ&quot; - ДУМА, СФ, ФСБ, МВД, СК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЫ ЧТО ОСЛЕПЛИ, ИЛИ ВАМ НУЖЕН ВАХХАБИТСКИЙ БУНТ!!!!!???????????? ЭТИ ЗВЕРИ УЖЕ ЗДЕСЬ, ОЧНИТЕСЬ!!! АНГЛОСАКСАМ ЭТО ОЙ КАК НУЖНО, ЧТОБЫ ГРЯНУЛО ТО, ЧТО УЖЕ ГОТОВО К БРОСКУ, ЧЕРЕЗ &quot;МОЛЕЛЬНЫЕ ДОМА&quot;, ШКОЛ БОЕВИКОВ В ММА КЛУМБАХ ДЛЯ проржавленных и откровенных особей!!! ВЛАСТЬ ТЫ ДОЛГО ЕЩЕ БУДЕШЬ СОПЛИ ЖЕВАТЬ!!!????? ИЛИ ВСЕ ПО &quot;ПЛАНУ&quot;??????
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57 мин.

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