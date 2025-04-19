Недопустимость проявления хулиганских действий и актов вандализма.

мУважаемые любители и болельщики футбола, отделение охраны правопорядка и профилактики УВД Бобруйского горисполкома обращает Ваше внимание о недопустимости проявления хулиганских действий и актов вандализма.
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