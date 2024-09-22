В Кировской области из-за заморозков объявлено метеопредупреждение

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Кировской области объявлено метеопредупреждение. По информации ГУ МЧС по Кировской области со ссылкой на синоптиков, в период с 22 по 25 сентября в ночные и утренние часы местами по Кировской области ожидаются заморозки в воздухе до -2⁰С, на почве от -2⁰С до -4⁰С.