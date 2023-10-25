Светские институты стали поднимать тему традиционных ценностей, но без Церкви у них ничего не получится

Общественный деятель, вдохновитель движения «За семью!» Андрей Кормухин в ходе панельной дискуссии «Крепкая семья», которая состоялась на базе Сретенской духовной академии, отметил, что сегодня светские институты начали активно поднимать тему традиционных ценностей.
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