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Киев по-прежнему держат за русофобский инструмент

Киев по-прежнему держат за русофобский инструмент

С 24 февраля 2022 года в Украине продолжается военная спецоперация России, уже погибли тысячи людей, в Украине уничтожены тысячи военных инфраструктурных объектов, но позиции заинтересованных сторон – Украины, России и Запада – ничуть не меняются.

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