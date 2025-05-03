Военные связисты группировки войск «Запад» в Луганской Народной Республике провели работы по восстановлению памятников, посвящённых героям Великой Отечественной войны

В рамках подготовки к празднованию 80-летия великой Победы в ВОВ военнослужащие выполнили большой объем работ по благоустройству памятников и мемориалов, включая очистку территорий, ремонт повреждений, обновление надписей и благоустройство прилегающих зон.
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