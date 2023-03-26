Смехотерапия

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  • Геннадий Б
    Да, Барковский такой. Он часто меня уморяет. И радует своими рассказами.Сильная личность ...
  • дмитрий чагин
    Лежачий полицейский на тротуаре от неадекватных самокатчиков👍☝Подборка шуток
  • Галина 123
    Никто не знает от куда коты вывелись, в каком месте Земли? После этого рассказа, какая-то навязчивая мысль, что  все ...Подарок Домовому

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