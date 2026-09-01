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Царьград

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Мария Захарова опровергла обвинения в миграционном кризисе Сеуты

Мария Захарова опровергла обвинения в миграционном кризисе Сеуты

Представитель МИД РФ Мария Захарова на Восточном экономическом форуме заявила об отсутствии доказательств причастности России к миграционному кризису в Сеуте.

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