Тайна появления пандемии COVID-19 раскрыта: кто виноват в утечке?

В начале пандемии COVID-19 было понятно, что утечка вируса произошла из лаборатории в Ухане. Такое мнение публично высказал президент США Дональд Трамп во время подписания указа, ограничивающего финансирование исследований, связанных с мутацией вирусов (gain-of-function).
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