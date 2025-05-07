Тайна появления пандемии COVID-19 раскрыта: кто виноват в утечке?

В начале пандемии COVID-19 было понятно, что утечка вируса произошла из лаборатории в Ухане. Такое мнение публично высказал президент США Дональд Трамп во время подписания указа, ограничивающего финансирование исследований, связанных с мутацией вирусов (gain-of-function).