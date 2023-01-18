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Небензя: причиной взрыва жилого дома в Днепре стало нарушение Украиной международного гуманитарного права

Небензя: причиной взрыва жилого дома в Днепре стало нарушение Украиной международного гуманитарного права

Причиной взрыва жилого дома в городе Днепре (бывший Днепропетровск) стало нарушение Украиной международного гуманитарного права.

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