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Мировое обозрение

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Минобороны: ВС РФ поразили подстанцию «Новоодесская» в Одесской области

Минобороны: ВС РФ поразили подстанцию «Новоодесская» в Одесской области

Министерство обороны РФ подтвердило, что минувшей ночью, 4 сентября, российские войска нанесли удар по электроподстанции «Новоодесская», расположенной в населённом пункте Мирное Одесской области.

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