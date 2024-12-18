Обвиняемый в мятеже президент Южной Кореи проигнорировал допрос в полиции

Он должен был пройти 18 декабря Президент Южной Кореи Юн Сок Ель, полномочия которого были приостановлены после импичмента, снова не явился на допрос в Управление антикоррупционных расследований в связи с делом о попытке мятежа.
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