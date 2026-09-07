Врач рассказала, как поддержать организм в сезон простуд

Тяжёлого сезона гриппа в России специалисты пока не ожидают. Как рассказал эпидемиолог Геннадий Онищенко, циркулирующие варианты вируса остаются в пределах прогнозов, поэтому оснований говорить о необычно сложной ситуации сейчас нет.