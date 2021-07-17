Почему в Европе запрещали картины Василия Верещагина?

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПочему в Европе запрещали картины Василия Верещагина? В 70-80-х годах XIX столетия в Европе и в США не было более популярного русского художника, чем Василий Верещагин.Вернуться к статье138НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИгорь КукарцевДЕЛО В РУССКИХ ПОБЕДАХ НАД ТУРКАМИ , ФРАНЦУЗАМИ , НЕМЦАМИ , ШВЕДАМИ , ИБО ВЕРЕЩАГИН "БАТАЛИСТ" , ПРОСЛАВИЛ СИЛУ , ХРАБРОСТЬ , БОЕВОЙ ДУХ РУССКИХ ВОЙСК )))ВКВиктор КаменскийВсе русское не пущать....Улдай КирееваС детства осталась в памяти картина, где британцы расстреливают привязанных к пушкам восставших сипаев. Уже мне за 60, но помню хорошоЛюдмила АнисинаВыдающяяся по реализму и эмоциям картина.Написать такое мог только гений русского художника.ВКВалерий КорытовУроды! Верещагин показывал в своих картинах страшную изнанку войны! Он сам воевал, за оборону Самарканда прапорщик Верещагин В.В был награжден Георгиевским крестом 4-й степени! Он и погиб как Воин! 31 марта ( по старому календарю ) 1904 г. на броненосце Петропавловск вместе с адмиралом Макаровым С.О! Среди спасенных (80 человек) оказался великий князь константин владимирович - воистину верна поговорка говно не тонет!Людмила Анисинаа его за реализм и не любили там.ИванЕвропа- это НАТО, а НАТО-это ВОЙНА. Верещагин же антивоеный художник-ВладимирВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК и ГЕЕЕНИЙ....Показавший ВСЮ ПРАВДУ и СУТЬ ЗАПАДНОЙ...САТАНИНСКО ЧЕЛОВЕКОНЕНАВИСТНИЧЕСКОЙ ПАРАЗИТАРНОЙ СИСТЕМЫ УРОДОВ......!!!!!!!!!!!Альбина КолесниковаНАТО это страна которая приветствует войну , великий художник не любил войну и писал всю правду о войне.Алла ДубининаОн просто разозлил тех , кому ВОЙНА - мать родна. Им очень не понравилось видеть ее без прикрас побед, а полями засыпанными трупами, и звериной жестокостью очумленных войной.БОБорис ОсиповБорис ВиленскийВсё духовное вызывает зубовный скрежет на Западе. А Верещагин был носителем духа.Людмила АнисинаВ яблочко выстрел,браво))Комментировать
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