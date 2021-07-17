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  • Ольга Густова
    Слышите звон, не знаете где он. Я написала, что водитель виноват, отсутствие опыта привело к трагедии. Конечно надо п...Смерть на "зебре"...

Почему в Европе запрещали картины Василия Верещагина?

Почему в Европе запрещали картины Василия Верещагина?

В 70-80-х годах XIX столетия в Европе и в США не было более популярного русского художника, чем Василий Верещагин.

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Игорь Кукарцев
ДЕЛО В РУССКИХ ПОБЕДАХ НАД ТУРКАМИ , ФРАНЦУЗАМИ , НЕМЦАМИ , ШВЕДАМИ , ИБО ВЕРЕЩАГИН "БАТАЛИСТ" , ПРОСЛАВИЛ СИЛУ , ХРАБРОСТЬ , БОЕВОЙ ДУХ РУССКИХ ВОЙСК )))
Виктор Каменский
Все русское не пущать....
Улдай Киреева
С детства осталась в памяти картина, где британцы расстреливают привязанных к пушкам восставших сипаев. Уже мне за 60, но помню хорошо
Людмила Анисина
Выдающяяся по реализму и эмоциям картина.Написать такое мог только гений русского художника.
Валерий Корытов
Уроды! Верещагин показывал в своих картинах страшную изнанку войны! Он сам воевал, за оборону Самарканда прапорщик Верещагин В.В был награжден Георгиевским крестом 4-й степени! Он и погиб как Воин! 31 марта ( по старому календарю ) 1904 г. на броненосце Петропавловск вместе с адмиралом Макаровым С.О! Среди спасенных (80 человек) оказался великий князь константин владимирович - воистину верна поговорка говно не тонет!
Людмила Анисина
а его за реализм и не любили там.
Иван
Европа- это НАТО, а НАТО-это ВОЙНА. Верещагин же антивоеный художник-
Владимир
ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК и ГЕЕЕНИЙ....Показавший ВСЮ ПРАВДУ и СУТЬ ЗАПАДНОЙ...САТАНИНСКО ЧЕЛОВЕКОНЕНАВИСТНИЧЕСКОЙ ПАРАЗИТАРНОЙ СИСТЕМЫ УРОДОВ......!!!!!!!!!!!
Альбина Колесникова
НАТО это страна которая приветствует войну , великий художник не любил войну и писал всю правду о войне.
Алла Дубинина
Он просто разозлил тех , кому ВОЙНА - мать родна. Им очень не понравилось видеть ее без прикрас побед, а полями засыпанными трупами, и звериной жестокостью очумленных войной.
Борис Осипов
Борис Виленский
Всё духовное вызывает зубовный скрежет на Западе. А Верещагин был носителем духа.
Людмила Анисина
В яблочко выстрел,браво))

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