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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Диорама со щитом “Натали” появилась на станции “Народное Ополчение”

Диорама со щитом “Натали” появилась на станции “Народное Ополчение”

На стене подземного перехода между одноименными станциями “Народное Ополчение” Рублево-Архангельской линии и БКЛ была открыта памятная диорама, посвященная труду метростроителей.

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