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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чернов о матчах России с Вьетнамом и Таиландом: «За сборную все равно где играть, какая разница»

Ранее стало известно, что команда Валерия Карпина сыграет с Вьетнамом и Таиландом в сентябре. «Будем рады.

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