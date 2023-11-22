В Пекине состоялся первый стратегический диалог глав МИД Китая и Узбекистана

Пекин, 22 ноября /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел КНР Ван И во вторник в Пекине совместно с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым провел первый стратегический диалог глав МИД Китая и Узбекистана.