В Пекине состоялся первый стратегический диалог глав МИД Китая и Узбекистана

Пекин, 22 ноября /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел КНР Ван И во вторник в Пекине совместно с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым провел первый стратегический диалог глав МИД Китая и Узбекистана.
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