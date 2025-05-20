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Ссоры с отцом, проблемы с сексом и измены Курниковой: чего достиг Энрике Иглесиас в 50 лет

Ссоры с отцом, проблемы с сексом и измены Курниковой: чего достиг Энрике Иглесиас в 50 лет

Вечно молодому и горячему Энрике Иглесиасу исполняется 50 лет. Трудно поверить, но красавчик уже почти 25 лет счастлив в отношениях с российской теннисисткой Анной Курниковой, которую после первой встречи назвал «прыщавой».

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