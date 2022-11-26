МАГАТЭ заявило об угрозе эффекта "грязной бомбы" из-за ударов по ЗАЭС

Эффект "грязной бомбы" может произойти в случае попадания артиллерийского снаряда в контайнмент с отработавшим топливом на территории Запорожской АЭС, заявил РИА Новости замглавы МАГАТЭ, руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков.