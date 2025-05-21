Развитие ремёсел и торговых путей. Скорость передвижения и военные победы. Современный транспорт и связь между городами.
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Развитие ремёсел и торговых путей. Скорость передвижения и военные победы. Современный транспорт и связь между городами.
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