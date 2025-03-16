❗️Охота на Тарасика и Мыколку продолжается 🇷🇺🛩🇺🇦Момент прилета FPV-дронов ВС РФ по движущейся бронемашине с укробоевиками💥 #ВСУ #ЗСУ #ВСРФ #FPVДрон #Прилет #СВО.
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❗️Охота на Тарасика и Мыколку продолжается 🇷🇺🛩🇺🇦Момент прилета FPV-дронов ВС РФ по движущейся бронемашине с укробоевиками💥 #ВСУ #ЗСУ #ВСРФ #FPVДрон #Прилет #СВО.
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