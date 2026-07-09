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Рост поставок российского сжиженного газа в Европу объяснили

Рост поставок российского сжиженного газа в Европу объяснили

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Евросоюза (ЕС) растут на фоне кризиса на Ближнего Востоке и скорого вступления в силу запрета на импорт этого вида отечественного топлива в европейский регион.

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