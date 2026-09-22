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Вот история

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Как я менял батареи для отопления дома: личный опыт и пара ошибок

Как я менял батареи для отопления дома: личный опыт и пара ошибок

Прошлой осенью я замёрз. Не в прямом смысле — дома было +19, но при влажности под 70% и старых чугунных секциях под окнами это ощущается как холод.

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