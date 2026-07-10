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Данила Козловский рассказал, чего сегодня не хватает современному зрителю

Данила Козловский рассказал, чего сегодня не хватает современному зрителю

Главным запросом современного зрителя стала искренность, считает Данила Козловский. Об этом актёр рассказал в интервью The Blueprint, говоря о том, что он осознал после гастролей с музыкальным моноспектаклем «Чек-ап».

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