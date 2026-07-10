Данила Козловский рассказал, чего сегодня не хватает современному зрителю

Главным запросом современного зрителя стала искренность, считает Данила Козловский. Об этом актёр рассказал в интервью The Blueprint, говоря о том, что он осознал после гастролей с музыкальным моноспектаклем «Чек-ап».
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