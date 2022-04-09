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Глава МВД РФ подписал соглашение о сотрудничестве с коллегами из ДНР и ЛНР

Глава МВД РФ подписал соглашение о сотрудничестве с коллегами из ДНР и ЛНР

Глава МВД РФ генерал полиции Владимир Колокольцев подписал соглашение о сотрудничестве с коллегами из МВД ЛНР и ДНР генерал-майором Игорем Корнетом и генерал-полковником Алексеем Диким.

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