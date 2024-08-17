Ринат Рәхмәтуллин блогерлар белән яңгырны туктатмакчы: «Тукта, яңгыр, яума әле!»

Ринат Рәхмәтуллинның «Тукта, яңгыр» җырын халык яратты. Бу көннәрдә нәкъ шул җырны җырлап йөрисе генә кала кебек… Туктаусыз яуган яңгырга ишарәләп, блогерлар Олеся Лесная һәм Илнар Идрисов шаян видео да төшергән.
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