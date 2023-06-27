Стэмкос выиграл приз Мессье за лидерские качества

Им награждается игрок, проявивший выдающиеся лидерские качества на льду и вне его. Член Зала хоккейной славы и шестикратный обладатель Кубка Стэнли Марк Мессье рассматривает кандидатуры, представленные клубами НХЛ, и лично выбирает победителя награды своего имени.
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