Еще один политик из Крыма попался на «развод» мошенников. Как это связано с выборами

Еще один крымский политик попался на уловку мошенников и перевел деньги на «безопасный счет». На этот раз 5 миллионов рублей уплыли с банковского счета экс-нардепа Украины и члена партии «Патриоты России» Валентины Лютиковой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».