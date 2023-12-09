Турчак анонсировал собрание большой группы избирателей для выдвижения Путина

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что инициативная группа приступила к создание группы избирателей для выдвижения российского лидера Владимира Путина кандидатом в президенты России.
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