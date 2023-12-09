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Турчак анонсировал собрание большой группы избирателей для выдвижения Путина

Турчак анонсировал собрание большой группы избирателей для выдвижения Путина

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что инициативная группа приступила к создание группы избирателей для выдвижения российского лидера Владимира Путина кандидатом в президенты России.

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