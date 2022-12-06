Медиков хотят научить вежливо общаться с пациентами

Некоторые обязанности врачей могут передать среднему медперсоналу, для оценки экстренных и неотложных вызовов хотят ввести чек-листы, а операторам кол-центров предлагают использовать разговорные скрипты «для грамотного взаимодействия с пациентами».
Некоторые обязанности врачей могут передать среднему медперсоналу, для оценки экстренных и неотложных вызовов хотят ввести чек-листы, а операторам кол-центров предлагают использовать разговорные скрипты «для грамотного взаимодействия с пациентами».
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