Парламентская газета

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Медиков хотят научить вежливо общаться с пациентами

Медиков хотят научить вежливо общаться с пациентами

Некоторые обязанности врачей могут передать среднему медперсоналу, для оценки экстренных и неотложных вызовов хотят ввести чек-листы, а операторам кол-центров предлагают использовать разговорные скрипты «для грамотного взаимодействия с пациентами».

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