Президент Путин поздравил верующих россиян с праздникомФото: Inksyndromeartwork / Freepik Сегодня мусульмане отмечают Ураза-байрам — праздник мира, добра, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката.
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