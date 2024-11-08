Ignio.com Лев. Еженедельный эротический гороскоп за 11 - 17 ноября

Вам можно посоветовать одно: будьте решительны и настойчивы! Не давайте поймать себя в ловушку и кормить бесконечными «завтраками», как бы сладко не пел ваш избранник, что он вот-вот, на днях, но не сегодня, устроит вам интимный праздник! А то так и не дождетесь! .