«ВО»: бригада ВСУ потеряла за день 86 бойцов в Николаеве

Украинская 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада потеряла в течение одного дня около 90 бойцов в результате российского ракетного удара по ее расположению на территории города Николаев, сообщает Telegram-канал «Военное обозрение».
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