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Al Watan: Сирия расторгла соглашение с Россией о порте Тартус

Al Watan: Сирия расторгла соглашение с Россией о порте Тартус

Новые власти Сирии расторгли инвестиционное соглашение с Россией об управлении морским портом Тартус, передает сирийское издание Al Watan.

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Игорь Васиков
Новые власти мотивировались госдепом. Надолго-ли...
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