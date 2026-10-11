📷❗️Компания Castelion опубликовала первое изображение малозаметной гиперзвуковой тактической ракеты с планирующим ББ Blackbeard GL, запущенной с наземной мобильной пусковой установки.
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