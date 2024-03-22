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Иркутск Сегодня

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Меры по снижению смертности от болезней системы кровообращения обсудили в Приангарье

В Иркутске под председательством исполняющего обязанности министра здравоохранения Иркутской области Андрея Модестова состоялось расширенное совещание по реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

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