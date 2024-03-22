Меры по снижению смертности от болезней системы кровообращения обсудили в Приангарье

В Иркутске под председательством исполняющего обязанности министра здравоохранения Иркутской области Андрея Модестова состоялось расширенное совещание по реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии