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В США признали, что ультиматумов Трампа недостаточно для остановки СВО

В США признали, что ультиматумов Трампа недостаточно для остановки СВО

WSJ: угрожая санкциями, Трамп не склонит Россиию к переговорам с Украиной Угрозы президента США Дональда Трампа в виде санкций, с помощью которых он пытается заставить российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров с Украиной, оказались пустыми, заявили обозреватели The Wall Street Journal (WSJ).

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