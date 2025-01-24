В США признали, что ультиматумов Трампа недостаточно для остановки СВО

WSJ: угрожая санкциями, Трамп не склонит Россиию к переговорам с Украиной Угрозы президента США Дональда Трампа в виде санкций, с помощью которых он пытается заставить российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров с Украиной, оказались пустыми, заявили обозреватели The Wall Street Journal (WSJ).
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