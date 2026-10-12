Путин на год ввел безвизовый режим для граждан Вьетнама

Путин ввел безвизовый режим для граждан Вьетнама на срок до 15 октября 2027 года. Как следует из президентского указа, вьетнамцы смогут приезжать в Россию не более чем на 30 дней с гостевым или деловым визитом, в качестве туристов и для участия в мероприятиях.